Bi.Zone обнаружила и заблокировала 3258 сайтов лжебанков в 2021 году

Bi.Zone обнаружила и заблокировала 3258 сайтов лжебанков в 2021 г. Фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков. Мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации, перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов, собирают персональные данные и воруют деньги россиян.

«Такие сайты мимикрируют под банковские организации и предлагают жертве ввести логин/пароль, имитируя официальную страницу авторизации банка. Также они предлагают перевести деньги с карты на карту и просят пользователя ввести данные карт. За 2020 г. нашими экспертами было выявлено 4323 сайта, маскирующихся под известные кредитные организации. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов. Уже сейчас экспертами выявлено 3258 подобных сайтов, что составляет 75% от объема прошлого года. Такими темпами в этом году рост может составить 13%», — отметил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Он призвал следить за названием банка в адресной строке, при открытии ссылки сайта банка проверять префикс HTTPS, а также обращать внимание на то, открывается ли ресурс без ошибок и предупреждения безопасности. Также с осторожностью стоит переходить по ссылкам из контекстной рекламы, нередко злоумышленники используют ее и покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.