ВТБ внедрил продукт из реестра отечественного ПО для мониторинга работы ИТ-систем

ВТБ в рамках реализации технологической трансформации и повышения импортонезависимости внедрил систему мониторинга производительности ИТ-приложений (Application performance monitoring, APM) – «Ключ Астром». Данный продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения.

«Ключ Астром» – это система мониторинга, позволяющая осуществлять одновременный контроль за всеми ключевыми системами банка. Технология дает возможность совершить качественный скачок в повышении уровня сервиса приложений для клиентов и бизнес-процессов.

Решение «Ключ Астром» интегрировано в Единую систему мониторинга ВТБ и добавляет возможность мониторинга цифрового опыта пользователей, позволяет ИТ-специалистам оперативно находить причины возникающих проблем, ошибки в приложениях, зависшие транзакции. Бизнес-подразделения получают данные для улучшения качества своих сервисов и инструмент проверки успешности реализованных изменений.

«ВТБ в рамках технологической трансформации продолжает работу по стратегическому направлению - повышению надежности банковских сервисов для клиентов. На текущем этапе мы дополняем мониторинг стабильности работы ИТ-систем контролем качества работы сквозных клиентских сервисов. Внедрение в работу системы Ключ Астром, которая внесена в отечественный реестр программного обеспечения – еще один шаг в этом направлении, который также повышает нашу импортонезависимость», - отметила заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений – старший вице-президент Ирина Андреева.