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В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» стало возможным оформить подписку на программу «Защита дома» компании «Сбербанк страхование». Теперь на модель подписки переведены все самые массовые рисковые страховые продукты «Сбербанк страхования»: «Сбереги финансы», «Защита от травм» и «Защита дома».

Модель подписки позволяет самостоятельно выбрать срок и способ оплаты страхового полиса. Клиент может оформить страховую защиту на тот период, когда больше всего в ней нуждается, — на месяц, квартал или год. Таким образом подписка даёт возможность разделить стоимость страховой программы на более комфортные для бюджета регулярные платежи. Страховая защита действует в течение всего срока, когда клиент делает взносы.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, сказала: «Возможность оплачивать сервисы именно за то время, в течение которого человек ими пользуется, становится всё более важным критерием клиентского выбора. Поэтому подписку сегодня можно оформить почти на любые товары и услуги. В этом году мы перевели на подписку наши самые популярные страховые продукты. Эта модель пользуется спросом: около 40% клиентов, оформляющих программы ʺЗащита травмʺ и ʺСбереги финансыʺ в СберБанк Онлайн, выбирают именно подписку с ежемесячным списанием. Мы будем развивать эту модель — сделаем управление подпиской более гибким, планируем интегрировать страховые продукты в подписку СберПрайм».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка, сказал: «В первом полугодии этого года количество заключенных в столице договоров по программе «Защита дома» возросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Мы рассчитываем, что введение модели подписки сделает эту программу еще более привлекательной. Для кого-то подписка станет возможностью застраховать жилье именно на тот период, когда страховая защита наиболее актуальна, а для кого-то – способом разделить стоимость годовой программы на ежемесячные или ежеквартальные платежи при сохранении полного объема страховой защиты».

Подписку на программы «Защита дома», «Защита от травм» и «Сбереги финансы» в СберБанк Онлайн можно оформить на разный срок: первые две программы — на месяц, квартал или год, третью — на месяц или год. Заявить о страховом событии по всем трём программам можно прямо в СберБанк Онлайн.

Программа «Защита дома» представляет собой онлайн-конструктор, с помощью которого клиент может сформировать программу страхования под свои нужды — выбрать перечень актуальных для него рисков и страховые суммы. Застраховать по программе можно квартиру, апартаменты, дом или дачу. Стоимость подписки на месяц начинается от 272 рублей.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями.

Программа «Сбереги финансы» позволяет застраховать в одном полисе деньги на всех счетах клиента в Сбере, включая вклады, депозиты, кредитные и дополнительные карты. Программа предусматривает защиту от несанкционированного списания денег, кражи наличных, а также возмещение убытков, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

Владимир Бахур

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