«Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир»

«Тинькофф» с 20 июля 2021 г. сделал доступным Apple Pay держателям карт «Мир».

Сервис доступен держателям карт «Мир» на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и готов к использованию сразу после привязки банковской карты к своему устройству. Привязать карту и настроить Apple Pay можно в приложении Wallet, нажав на значок плюса и следуя инструкциям для добавления кредитной или дебетовой карты «Тинькофф».

При добавлении банковской карты в Apple Wallet номер карты не хранится ни на устройстве клиента, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства клиента.

Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Для совершения офлайн-платежа с помощью Apple Pay достаточно поднести свой iPhone или Apple Watch к платёжному терминалу. Сервис можно использовать для оплаты онлайн- и офлайн-покупок.