Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес

Совкомбанк и «Диасофт» реализуют масштабный многоэтапный проект – перенос функционала по работе банка на финансовых рынках на современную платформу развития бизнеса Digital Q.FinancialMarkets. В состав платформы входит большое количество готовых функциональных компонентов, реализованных в микросервисной архитектуре. Это позволит Совкомбанку реализовать планы значительного роста бизнеса на финансовых рынках с учетом time-to-market.

Для Совкомбанка важными условиями проекта стали обеспечение быстрого запуска новых продуктов и своевременная поддержка законодательных изменений. Стабильно и надежно работающая платформа должна обеспечить бесперебойную обработку операций на финансовых рынках. От команды потенциального технологического партнера ожидалось наличие высокой экспертизы, позволяющей выстраивать оптимальные технологичные бизнес-процессы. Выбор был сделан в пользу компании «Диасофт», которая отвечала заявленным требованиям.

На первом из трех запланированных этапов проекта партнеры совместно автоматизировали около десяти направлений бизнеса Совкомбанка в части учета собственных операций (бэк-офисный учет). Среди них эмиссия собственных облигаций, покупка-продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках, расчет налога на прибыль и депозитарный учет. Также в Совкомбанке на платформе Digital Q.FinancialMarkets поддержан функционал автоматической обработки торговых операций с ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже, работа с Национальным расчетным депозитарием и системой Euroclear.

Результатом первого этапа проекта стало кратное сокращение времени обработки операционного дня. Также реализована быстрая адаптивность к новым финансовым инструментам – настройка нестандартных продуктов происходит в Совкомбанке в течение 2-3 дней, позволяя в кратчайшие сроки запускать новые направления бизнеса.

Внедрение платформы развития бизнеса Digital Q.FinancialMarkets позволит Совкомбанку проводить непрерывные обновления программных продуктов без остановки ведения бизнеса. Используемые IT-решения получат высокую производительность и линейную масштабируемость для поддержки растущего объема транзакций и обрабатываемых данных; также микросервисы гарантируют надежность IT-систем для бесперебойного доступа к продуктам и сервисам банка.

«Согласно стратегическим планам по развитию бизнеса на финансовых рынках Совкомбанк активно наращивает объемы в части ценных бумаг и брокерского обслуживания. Для поддержки растущего бизнеса мы поэтапно внедряем современное технологическое решение, которое повысит скорость обработки всех операций на финансовых рынках и позволит оперативно соблюдать новые требования законодательства», – говорит Альберт Борис, заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк».

«Ожидаем, что по итогам всех этапов проекта Совкомбанк и его дочерние организации будут работать на единой платформе обработки операций на финансовых рынках, а следствием консолидации учета по группе Совкомбанка станет максимально оперативное закрытие отчетных периодов и подготовка отчетности. Платформа, которую мы внедряем в Совкомбанке, послужит надежным фундаментом для этих изменений, а также для дальнейшего наращивания функционала и объемов операций банка», – комментирует Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт».