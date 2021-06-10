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«Тинькофф инвестиции» запустили сервис «Мультисчета»

«Тинькофф инвестиции» запустили сервис «Мультисчета» — теперь в приложении можно открыть до 10 брокерских счетов одновременно, не считая инвесткопилки и ИИС. Это позволит клиентам диверсифицировать счета и средства на них в зависимости от целей — например, инвестиционных стратегий, активов или накопления определенной суммы.

Открыть дополнительный счет можно, выбрав раздел «Портфель» — «Все счета» — «Открыть новый счет» в мобильном приложении «Тинькофф инвестиций». После подписания документов кодом из SMS новый счет откроется примерно в течение одного рабочего дня. Действие выбранного клиентом тарифа применяется ко всем счетам, дополнительно опция мультисчета не тарифицируется.

Для того чтобы переименовать счет, в разделе «Все счета» необходимо свайпнуть влево по его названию. Таким же образом можно скрыть счет. В форме покупки бумаги клиент может выбрать счет «по умолчанию»: он будет автоматически подгружаться при каждом выборе актива для покупки. Если счет «по умолчанию» не выбран, то перед покупкой необходимо указать, с какого счета совершить покупку. В текущей версии (4.21), которая станет доступна всем клиентам в течение следующей недели, пополнение счетов доступно с банковского счета клиента, в дальнейшем пользователи смогут переводить средства между брокерскими счетами.

Антон Кицун, руководитель управления развития инвестиционного бизнеса «Тинькофф инвестиций», сказал: «Мультисчета» позволят клиенту использовать различные стратегии инвестирования — например, высокорисковую и более консервативную. Это позволит вывести долгосрочный портфель из-под рисков по активной стратегии. Если вы только начали инвестировать и планируете накопить на автомобиль, образование для ребенка, пенсию, вы можете открыть несколько счетов: под каждую цель — отдельный. «Мультисчета» позволят не только ставить цели, реализовывать различные инвестиционные стратегии и следить за результатом каждой из них, но и, например, диверсифицировать активы: по типам валюты, горизонту инвестирования и так далее».

Дмитрий Степанов

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