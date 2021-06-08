ВТБ создает систему регистрации ИТ-событий с использованием ИИ

ВТБ завершил развертывание новой платформы для сбора, хранения, обработки и анализа журналов (Log Storage System). Основой решения стала российская платформа сбора и обработки данных от компании Arenadata.

Новая система позволит банку снизить стоимость владения инфраструктурой хранения, обработки и анализа журналов в 2 раза, повысить надежность информационных систем в условиях динамических изменений и повысить качество внутрибанковских сервисов. Выявление источника нештатных ситуаций ускорится максимум в 2 раза, новое решение позволит использовать инструменты ML для предиктивного анализа, который поможет предотвращать сбои и другие нештатные ситуации.

В настоящий момент полностью завершен первый этап внедрения платформы, который включал в себя внедрение и тестирование нового хранилища для сбора событий из трёх внутрибанковских информационных систем. Сейчас идёт интеграция с инфраструктурными сервисами, тестирование дополнительного функционала и подключение новых источников данных микросервисных платформ банка. Следующим этапом станет создание полноценной интеллектуальной системы сбора и анализа логов, способной классифицировать и агрегировать события, выявлять аномалии, находить взаимосвязи между событиями и отслеживать тренды, автоматически регистрировать инциденты на основе анализа исторических данных за период от нескольких месяцев до нескольких лет с применением моделей машинного обучения.

Ожидается, что к концу 2021 года объём хранилища логов ВТБ составит не менее 1 петабайта. Новая платформа будет интегрирована с сотней внутрибанковских источников.

Владимир Дергачёв, руководитель департамента развития инфраструктуры банка ВТБ отметил: «Банк рассмотрел различные варианты иностранных и российских решений и в качестве платформы хранения журналов выбрал технологический стек Arenadata. Его преимущества не только в экономической целесообразности и решении задач импортозамещения. Потенциал Log Storage System в том, что этот проект позволит нам адаптироваться к масштабным внутриструктурным изменениям, динамичному росту объёма данных, а также откроет новые возможности для проактивного мониторинга и глубокой аналитики».

Проект стартовал осенью 2020 года. В его реализации задействованы команда ИТ-департамента и департамента анализа моделирования данных банка ВТБ, команда Arenadata и ИТ-интегратор «Т-Дата».