Компания «ФлексСофт» – спонсор сессии «ИТ в финсекторе» CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

10 июня 2021 года компания «ФлексСофт» выступит спонсором сессии «ИТ в финсекторе» в рамках проведения CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров, который пройдет в Москве в Центре цифрового лидерства.

Спикер компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин выступит с презентацией «Цифровая платформа для банка-экосистемы», особое внимание будет уделено возможностям «Платформы FXL», позволяющей банкам безболезненно перейти от устаревшей core-системы на современную цифровую платформу, отвечающую требованиям сверхпроизводительности, сверхгибкости и надежности.

Флагманский продукт компании «ФлексСофт» цифровая «Платформа FXL» – надежная основа для работы банка в цифровой экономике будущего, обладающая уникальной гибкостью управления бизнес-процессами, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг, достижения наилучшего показателя Time to Market, сверхпроизводительностью, позволяющей обрабатывать миллиарды финансовых транзакций в режиме реального времени и проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов.

Приглашаем всех заинтересованных в эффективном развитии банковского бизнеса за счет инновационных технологий принять участие в форуме и ознакомиться с выступлением спикера компании «ФлексСофт»:

Сессии «ИТ в финсекторе»

16.55 – «Цифровая платформа для банка-экосистемы» - Алексей Горожанкин, директор по развитию бизнеса АО «ФлексСофт»

Посетив стенд компании «ФлексСофт», каждый участник форума сможет лично убедиться в преимуществах предлагаемых ИТ-решений, получить информационные материалы и профессиональную консультацию ведущих специалистов.

Более подробную информацию о форуме и программу его проведения смотрите на официальном сайте.