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Компания «ФлексСофт»: Основной вызов для российских банков – необходимость замены устаревших, архаичных core-систем

ИТ в банках

Компания «ФлексСофт» выступила Генеральным спонсором 11-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес 2021», который проходил 26-27 апреля 2021 г. в Москве.

Спикеры форума отметили, что сегодня наблюдается динамичное развитие маркетплейсов и экосистем, стремительный рост числа цифровых сервисов ведет к колоссальной нагрузке на core-системы банков. Банковские системы сегодня работают на пределе своих возможностей. «Колосс на глиняных ногах», - именно так ведущая сессии Председатель правления НП «НПС» Алма Обаева оценила текущее состояние ИТ в банках.

Эксперты сошлись во мнении, назвав основным вызовом для российских банков необходимость замены устаревших АБС на современные платформенные решения, отвечающие требованиям цифровой экономики.

«Современный цифровой банк невозможно построить, опираясь на старую архаичную core-систему, решиться на замену необходимо, если вы хотите быть конкурентоспособны», - так прокомментировал ситуацию спикер компании «ФлексСофт» Евгений Крашенинников.

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Директор по развитию компании «ФлексСофт» Алексей Горожанкин в своем докладе рассказал, как сделать процесс замены устаревшей core-системы на цифровую платформу для банка менее болезненным и с гарантированным положительным результатом.

Предлагаемая компанией «ФлексСофт» цифровая «Платформа FXL» – надежная основа для работы банка в цифровой экономике будущего, обладающая уникальной гибкостью управления бизнес-процессами, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг, достижения наилучшего показателя Time to Market, сверхпроизводительностью, позволяющей обрабатывать миллиарды финансовых транзакций в режиме реального времени и проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов.

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