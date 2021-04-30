Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

Росбанк совместно с компанией «Инфосистемы джет» завершил автоматизацию процесса управления уязвимостями в sGRC. В рамках развития sGRC в Росбанке также реализованы несколько интеграций с системами сканирования на уязвимости инфраструктуры, кода и библиотек, даже контейнеров.

Внедрение sGRC-платформы класса GRC (Governance, Risk and Compliance) было предусмотрено стратегией развития информационной безопасности Росбанка, в рамках которой была создана новая процессная модель, а в качестве инструмента для выстраивания, автоматизации и измерения эффективности было выбрано решение sGRC на базе RSA Archer.

«Амбициозные цели стратегии информационной безопасности в Росбанке могут быть реализованы благодаря интеграции систем и реинжинирингу процессов с помощью sGRC. Такая многомодульная платформа позволит консолидировать сведения из различных процессов ИБ в едином интерфейсе, тем самым обеспечив их визуализацию и прозрачность для оперативного получения информации о текущем состоянии информационной безопасности. На сегодняшний день благодаря sGRC сформирован реестр рисков ИБ, который служит основой для риск-ориентированного подхода к управлению информационной безопасностью в банке. Кроме того, уже выстроены взаимосвязи между процессами и автоматическое формирование отчетности по различным направлениям ИБ, например, управление уязвимостями и инцидентами ИБ», — отметил Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка.

Развитие sGRC реализуется agile-командой с одноименным названием Archer. Команда была расширена дополнительными аналитиками и разработчиками из «Инфосистемы джет».

«Был выбран формат Agile Kanban не по веянию моды, было необходимо менять хрупкие процессы итеративно, сначала привнося немного изменений и потом дотачивая каждый процесс, каждый новый функционал в системе. Как и везде, на старте не было детальной картины целевого процесса, и мы не могли себе позволить долго ждать waterfall проект, сохраняя на это время существенные риски ИБ для банка. Со временем мы стали действительно быстрыми, ориентированными на результат и гибкими – развиваясь и расширяясь. На этапе «марш-броска» было необходимо быстро привлечь дополнительных профильных экспертов, в чем нам помогли партнеры», — сказал Александр Кондратенко, product owner, начальник управления рисками и развития процессов информационной безопасности Росбанка.

Работая по спринтам, разные члены команды одновременно: анализировали текущие процессы, описывая их – бизнес-анализ; анализировали то, как их можно реализовать в системе – системный анализ; создавали минимально рабочие функциональные блоки в системе – разработка; тестировали в отдельной среде в банке, давали обратную связь по улучшению и доработке; переносили на продуктивную среду sGRC с описанием новой функциональности и Demo для пользователей.

«Для реализации задуманных изменений и ввиду формата работы нам была необходима гибкая система, некий конструктор, позволяющий оперативно вносить изменения. Система sGRC Archer наилучшим образом подошла для наших задач. Она позволяет работать в формате Agile и самостоятельно вносить изменения, автоматизировать все новые и новые процессы банка, интегрировать по API новые источники данных, строить дашборды, отслеживать KPI и KRI, выстроить работу в системе, выполнить отказ от работы по электронной почте, экономя самое важное, что есть у каждого человека, – это время. На текущий момент были успешно реализованы следующие процессы: управление исключениями, управление активами, управление рисками ИБ и управление инцидентами», — сказал Александр Кондратенко.

«С помощью решения нам также удалось сократить количество рутинных операций первой линии SOC Росбанка. Ранее при получении сообщений об инцидентах ИБ специалистам банка приходилось вручную заполнять карточки инцидентов в используемой системе обработки заявок. Теперь эта деятельность автоматизирована, а высвободившееся время специалисты могут направить на более приоритетные задачи», — отметила Анна Богданова, руководитель направлений SOC и sGRC центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет».

Сегодня платформа RSA Archer используется в Росбанке как единый инструмент для взаимодействия по большинству вопросов ИБ. Ежедневно с ее помощью принимают различные решения около 50 пользователей со стороны информационной безопасности, а всего в автоматизированные процессы ИБ вовлечено порядка 700 сотрудников банка. В дальнейших планах кредитной организации — увеличить количество охваченных платформой ИБ-процессов и масштабировать ее на смежные ИТ- и бизнес-процессы.