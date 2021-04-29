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«Яндекс» договорился о покупке банка

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство «Яндекс» подал в банк 28 апреля.

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