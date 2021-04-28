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ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками

Безопасность ИТ в банках

В «ВТБ онлайн» появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности веб-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме того, клиентам станет доступна услуга страхования счетов и карт во всех банках. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Специалисты ВТБ фиксируют рост количества мошеннических атак в России по итогам I квартала. Злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии и фишинга. По итогам января-марта ВТБ отклонил на 37% больше мошеннических операций – свыше 88 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Объем спасенных средств клиентов вырос на 10%, до 2 млрд руб. ВТБ заблокировал в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявил в 1,5 раза больше подозрительных устройств и карт клиентов по сравнению с предыдущим кварталом.

«Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности данных и средств наших клиентов. ВТБ успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков, усилил безопасность обновленного «ВТБ онлайн». Учитывая рост количества мошеннических атак в России, мы должны быть на два шага впереди мошенников, поэтому постоянно совершенствуем технологии и внедряем новые степени защиты», – сказал Анатолий Печатников.

Уже в мае в «ВТБ онлайн» для некоторых операций появится процедура проверки с использованием технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Во II квартале ВТБ запустит новую для рынка услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех банках РФ. Она позволит защитить средства страхователя от случаев несанкционированного списания в результате фишинга, скимминга, действий мошенников в офисе банка с использованием поддельных документов, получения наличных мошенниками в POS-терминале или интернет-банке, действия вредоносного ПО на гаджетах клиента или интернет-мошенничества.

В III квартале в «ВТБ онлайн» появится определитель мошеннических звонков. При входящем вызове на экране клиент увидит подсказку – спам, реклама, мошенники или полезный звонок. Кроме того, для предотвращения мошеннических операций по картам клиента банк запустит новую модель на основе искусственного интеллекта. Технология позволит обнаружить потенциальную опасность при совершении банковской операции в «ВТБ онлайн» на основе мгновенного анализа доступных массивов больших данных (Big Data).

До конца года в «ВТБ онлайн» появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты убедились в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса.

«Мы настоятельно рекомендуем клиентам не терять бдительности в любой ситуации. Большинство попыток мошенничества основаны на методах обмана и манипуляций, чтобы получить конфиденциальную информацию от клиентов. Специалисты банка никогда не будут запрашивать у граждан данные по картам, счетам или по одноразовым паролям. Поэтому вне зависимости от новейших технологий, которые внедряет банковское сообщество для борьбы с мошенниками, основным инструментом борьбы за сохранность своих средств является внимание и бдительность клиента», – отметил топ-менеджер ВТБ.

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