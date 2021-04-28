Спецпроекты

Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack

Бизнес ИТ в банках

Газпромбанк совместно с компанией SAS проведет онлайн-хакатон GPB Hack. Свой хакатон банк проводит впервые, его призовой фонд составит 500 тысяч рублей. Лучшие участники получат шанс стать сотрудниками Газпромбанка.

Хакатон предназначен для DevOps-специалистов, SAS-разработчиков, а также архитекторов enterprise-решений. Участникам предлагается решить бизнес-задачи, максимально приближенные к реальным: отпимизировать систему по оценке рисков и принятию решений по кредитным заявкам, а также систему по обработке больших данных.

Как сообщается в пресс-релизе, эти системы обрабатывают десятки тысяч заявок клиентов Газпромбанка и петабайты информации в пакетном режиме, а в их реализации используются продукты компании SAS: SAS Real Time Decision Manager и SAS Data Integration Studio.

«Задачи, предложенные участникам на хакатоне, являются реальными проблемами, существующими сегодня в банке. Хакатон GPB Hack является отличной возможностью для DevOps-специалистов со всей страны продемонстрировать свои знания и навыки», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Назипов.

Участникам, подавшим заявки, будут выданы бесплатные доступы к виртуальным мощностям компании SAS для отработки навыков. Кроме того, специалисты компании проведут образовательный интенсив по системам принятия решений в реальном времени 22 и 23 мая 2021.

Регистрация новых участников прекратится 24 мая 2021. Подать заявку можно по ссылке.

Другие материалы рубрики

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными

Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда

Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных