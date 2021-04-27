Райффайзенбанк запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса для ИП

Индивидуальные предприниматели могут легко зарегистрировать бизнес с Райффайзенбанком. Сервис полностью бесплатный, а подать заявку можно онлайн – для этого потребуется только паспорт и СНИЛС.

После подачи заявки Райффайзенбанк проверяет документы и отправляет их в ФНС. После чего сообщает клиенту об открытии ИП. После этого предприниматель бесплатно открывает счет для бизнеса – все необходимые документы представитель банка привезет в удобное время и место.

«Мы берем на себя всю работу с документами и общение с налоговой, чтобы предприниматель мог заниматься бизнесом и не тратить время на административные задачи. В результате клиент получает регистрацию ИП, все необходимые документы и квалифицированную электронную подпись. Кроме того, после открытия счета у предпринимателя сразу будет доступ в интернет- и мобильный банк, онлайн-бухгалтерия и возможность принимать платежи по QR-коду. Это экономия на бухгалтерском сервисе и эквайринге», – отметил Степан Виленчик, старший менеджер продуктов для малого и микробизнеса Райффайзенбанка.