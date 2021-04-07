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ВТБ выпустил полмиллиона цифровых карт

ИТ в банках

Банк ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт с момента запуска технологии. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд руб., при этом наибольший объем трат пришелся на еду, напитки и одежду.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 г. С тех пор клиенты банка оформили более 500 тыс. виртуальных карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 г. В том числе в 2020 г. было выпущено свыше 330 тыс. карт, а за I квартал 2021 года – более 170 тыс. карт. В марте 2021 г., помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ оформили более 8 тыс. таких карт.

Клиенты ВТБ, получившие цифровые карты, активно используют их для совершения покупок. Всего с начала запуска технологии владельцы дебетовых потратили на покупку товаров и услуг 15,5 млрд руб. Объем транзакций растет ежемесячно. Так, в марте оборот по цифровым картам достиг 2,3 млрд руб. – на 23% больше, чем в феврале, и на 28% больше, чем в январе.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 3,8 млрд рублей. На втором месте – приобретение одежды: виртуальными картами были оплачены покупки на сумму 1,25 млрд руб. Третье место по популярности оплаты цифровой картой занимает сегмент электроники (оборот составил 850 млн руб.). Замыкают топ-5 траты по виртуальным картам на АЗС и в ресторанах быстрого питания.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 г. до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - сказал Святослав Островский, член правления ВТБ.

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