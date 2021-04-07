«Райффайзен-онлайн» расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен капитал»

Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут покупать паи новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен капитал» в мобильном банке и погашать их внутри приложения. Пользователи увидят более подробную информацию по купленным ПИФам и смогут отслеживать их динамику.

«Райффайзен-онлайн» дает возможность инвестировать так же легко, как решать повседневные финансовые задачи, – отметил руководитель направления стратегического развития цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин. – Мы добавили в приложение возможность осуществлять самые необходимые операции с ПИФами, чтобы удобно работать с инвестиционными продуктами и контролировать их состояние в любой момент. В будущем спектр доступных функций будет расширяться».

«Райффайзен капитал» непрерывно обновляет линейку инвестиционных продуктов для удовлетворения растущих потребностей клиентов. За счет тесной интеграции с банком мы предоставляем инвесторам качественный сервис. Теперь подробная информация ПИФах доступна в мобильном приложении Райффайзенбанка, что сделает процесс инвестирования еще проще и удобнее», – отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен капитал».

Обновление доступно всем пользователям «Райффайзен-онлайн» на платформе iOS.