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В ВТБ доля переводов через СБП превысила 40%

Бизнес Финансовые результаты ИТ в банках

Доля Системы быстрых платежей в общем числе переводов среди клиентов ВТБ на сегодняшний день составила 41%. С начала года показатель вырос на 8 п.п. По прогнозам банка, в ближайшее время СБП обгонит как по количеству, так и по объему переводы с карты на карту.

За I квартал 2021 г. клиенты ВТБ совершили в рамках СБП более 21,6 млн переводов на сумму свыше 119 млрд руб. Только за март число операций выросло на 25%, объем – на 21% по сравнению с февралем, составив 8,8 млн и 48,2 млрд руб. соответственно. Число пользователей СБП в ВТБ составило в конце марта 2,8 млн человек. Средний чек переводов в СБП с начала года не изменился – около 5,5 тыс. руб.

«С начала года мы ежемесячно отмечаем существенный рост денежных переводов физлиц. Доля СБП в общем числе переводов среди клиентов ВТБ увеличилась с 33 до 41% от общего числа транзакций. Активный рост показателей СБП связан с популяризацией сервиса – переводы по номеру телефона становятся массовыми и выходят за границы внутрибанковских операций. Кроме того, наблюдается устойчивый тренд к росту пользователей, предпочитающих безналичные переводы. В этом году мы продолжим активно наращивать объемы СБП и увеличивать лимиты, что, безусловно, поддержит динамику транзакционной активности. У СБП хороший потенциал для развития. Уверен, что в ближайшее время этот сервис обгонит переводы с карты на карту», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. руб. за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн руб. Переводы на сумму до 100 тыс. руб. в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за одну операцию.

Сегодня клиентам ВТБ представлена широкая линейка сервисов. Они могут переводить средства как с карты на карту, так и по номеру телефона, в том числе в рамках СБП, возможны различные опции переводов за границу и сервисы переводов по ссылке, которые актуальны, когда несколько человек желают собрать деньги, например, на день рождения коллеги.

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