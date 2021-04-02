«Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики для бизнеса

«Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики, который позволяет бизнесу расшифровывать большие объемы телефонных звонков и улучшать работу колл-центров.

Платформа речевой аналитики «Тинькофф» работает на базе технологий распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать оценку работы колл-центров: речевая аналитика может анализировать скрипты, найти фразы, которые повышают или снижают конверсию, выявить недовольных клиентов и др.

Платформа речевой аналитики от «Тинькофф» поможет компаниям контролировать качество работы операторов и менеджеров, выявить слабые места в скриптах, оценить эффективность скриптов и работу сотрудников, понять, как работают акции и спецпредложения, и увеличить продажи.

Платформа речевой аналитики будет полезна колл-центрам, маркетинговым службам, отделам продаж, телекоммуникационным компаниям, коллекторским агентствам и любым другим компаниям, которым важно контролировать качество общения операторов с клиентами.

Сервис речевой аналитики изначально был разработан в «Тинькофф» для контроля качества работы операторов собственного колл-центра. Автоматизация позволила сократить расходы на оценку работы сотрудников в два раза.

Сервис анализирует все разговоры операторов с клиентами в онлайн-режиме, реагирует на ключевые фразы и отправляет уведомления в отдел контроля качества. Поэтому сотрудникам компаний не нужно выборочно прослушивать звонки – сервис избавляет от этой необходимости.

Записи можно отобрать по более 20 фильтрам: например: по дате, фамилии оператора, по продолжительности разговора, по длительности пауз в нем, по темпу речи, по результату разговора (успешно, отказ, нужно перезвонить).

Настроить поиск по отдельным словам, готовым или собственным словарям. Так, по словарю негативных фраз сервис найдет все звонки с недовольством клиентов или хамством от операторов. Сейчас в базе 21 готовый словарь, который учитывает требования клиента позвать начальника, фразы, демонстрирующие некомпетентность оператора и др.

Искусственный интеллект может найти не просто однокоренные слова, а близкие по контексту синонимы. Если фраза была произнесена, то сервис найдет ее из 20 миллиардов выражений за пару секунд.

Речевая аналитика позволяет находить негатив в репликах клиентов, даже если при этом не используются фразы из словаря. Сервис улавливает интонации разговора и может, например, определить сарказм, когда клиент говорит «спасибо».

В зависимости от выбранных фильтров формируется отчет за выбранный период времени.

Все звонки можно скачать, прослушать или прочитать текстовую расшифровку. Для наглядности все места, на которые нужно обратить внимание в диалоге, подсвечены. Это поможет, например, сравнить речь оператора со скриптом.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф», отметил: «Наша команда накопила сильные компетенции в сфере голосовых технологий и речевой аналитики. Сервис изначально разрабатывался для того, чтобы отслеживать эффективность работы наших операторов. И уже после того, как мы его со всех сторон протестировали в нашем колл-центре, решили предложить нашим партнерам. Мы на своем опыте убедились, что речевая аналитика помогает оптимизировать процесс контроля качества. Если раньше мы могли вручную найти и проверить только 5% звонков в колл-центр банка, то теперь в зоне нашего внимания 100% разговоров. Ручная работа при этом сократилась на 60%, а на автоматический анализ звонков мы не тратим ни рубля и экономим сотни миллионов каждый месяц. Помимо прямой экономии ресурсов сервис дает нам неочевидные преимущества. Мы можем поймать негативную эмоцию в голосе собеседника еще до того, как он озвучит свой вопрос, изменить скрипт и решить вопрос, чтобы клиент остался доволен. Кроме того, сервис помогает нам находить фразы, которые чаще приводят к успешным продажам и улучшают нашу коммуникацию с клиентами».

Речевую аналитику можно подключить в двух форматах. Готовое облачное решение на базе мощностей «Тинькофф», подключение к сервису проводится по API. Коробочная версия предполагает установку сервиса на серверах компании.

Также сервис речевой аналитики доступен клиентам облачного колл-центра «Тинькофф».