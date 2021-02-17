В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ

Владельцам полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) стало доступно моментальное получение справки для социального налогового вычета в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Ранее для этого требовалось прийти в отделение банка и написать заявление.

Автоматически подготовить справку для налоговой инспекции можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице «Сбербанк онлайн»: в карточке оформленного ИСЖ необходимо выбрать опцию «Сформировать справку», после чего останется только определиться со способом получения документа. Услуга доступна для договоров, заключённых на срок от 5 лет и оформленных начиная с января 2018 года.

При заключении договора ИСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов (но не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента в течение трёх лет с момента оформления полиса. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе справку об уплаченных страховых взносах.

«В 2020 году справку для налогового вычета заказали тысячи клиентов, заключивших договоры ИСЖ, так что это очень востребованная услуга. И теперь оформить документ можно моментально, хотя раньше процесс занимал до трёх недель. Мы не только упрощаем сервисы постпродажного обслуживания, но и предлагаем удобные решения для возврата части уплаченных взносов. Так, наши клиенты могут воспользоваться сервисом «Налоговый вычет», который разработала компания «Сберрешения» совместно с командой блока «Управление благосостоянием». Налоговые консультанты сервиса не только заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома, но и проконсультируют по декларированию дополнительных доходов и необходимым для вычета документам», – сказала Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует порядка 320 тыс. договоров ИСЖ.