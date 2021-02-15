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Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк подключил к своей платежной системе негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Теперь клиенты фонда смогут вносить средства на счета негосударственного пенсионного обеспечения за себя и своих близких в «Сбербанк Онлайн», мобильном приложении, а также через устройства самообслуживания банка.

Чтобы сделать взнос, надо в разделе «Платежи» в поисковой строке ввести слово «Сафмар» и выбрать «НПФ Сафмар». Затем указать номер договора, сумму перевода и подтвердить финансовую операцию. Также можно настроить услугу автоплатеж, и необходимая сумма будет ежемесячно переводиться на пенсионный счет с указанной банковской карты. В устройстве самообслуживания средства можно оперативно перевести без открытия банковского счета.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «Сбербанк постоянно расширяет сферы деятельности и перечень компаний, услуги которых можно оплатить за считанные секунды, воспользовавшись самыми современными цифровыми сервисами Сбербанка. При этом наши клиенты не привязаны к офисам банка или своим стационарным компьютерам, необходимый платеж можно произвести в любом месте с помощью вашего смартфона с установленным мобильным приложением Сбербанк Онлайн».

Александр Лутченко, исполнительный директор по развитию бизнеса НПФ «Сафмар», сказал: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы нашим клиентам было просто и удобно делать пенсионные взносы. В декабре фонд подключился к Системе быстрых платежей, а теперь предоставил возможность формировать будущую пенсию через сервисы крупнейшего банка в России. Отмечу, что все расходы за проведение платежей фонд берет на себя».

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