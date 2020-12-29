Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз

Банк «Зенит» проанализировал, как россияне оплачивают жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в мобильном приложении «Зенит Online». За первые 11 месяцев 2020 г. количество таких платежей выросло в 80 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Взрывной рост числа платежей за ЖКУ связан с увеличением числа пользователей «Зенит Online» в результате объединения банка с четырьмя финансовыми организациями. Вместе с этим, на динамику повлияло введение локдауна и, как следствие, изменение пользовательских привычек.

В целом с января по ноябрь 2020 г. количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКУ в мобильном приложении «Зенит Online», увеличилось в 25 раз.

Стоит отметить, что за указанный период средняя сумма одной квитанции снизилась на 26,4% и составила 1691 руб. против 2297 руб. в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что самым активным клиентом стала жительница города Альметьевск, которая совершила в мобильном банке 93 платежа за ЖКУ на общую сумму 195161 руб.

По статистике банка «Зенит», за первые 11 месяцев 2020 г. топ-5 российских городов по общему обороту оплаты ЖКУ в мобильном приложении «Зенит Online» выглядит следующим образом: Москва, средний чек одной квитанции — 4209 руб.; Набережные Челны — 2809 руб.; Московская область — 2542 руб.; Нижнекамск — 2460 руб.; Казань — 2326 руб.

Исследование показало: как и в прошлом году, квитанции ЖКУ в мобильном банке женщины и мужчины оплачивали примерно в равных пропорциях — на первых пришлось 51% от всех операций, на вторых — 49%.

Стоит отметить, что в 2020 г. банк «Зенит» внедрил новую платформу ДБО. На сегодняшний день мобильное приложение «Зенит Online» поддерживает большинство часто используемых операций розничных клиентов, а именно — платежи (онлайн, по реквизитам, по QR-коду, по штрих-коду и т. д.), переводы, заявки на кредитные продукты и карты, оформление вкладов и накопительных счетов, доставку персональных предложений банка клиентам, заявки на партнерские продукты.

Методология: в рамках исследования банк «Зенит» изучил операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения «Зенит Online» за 11 месяцев 2020 и сравнил их с данными аналогичного периода 2019 г.