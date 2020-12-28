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Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей

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В «Райффайзен бизнес онлайн» появилась возможность настроить платежи по QR-коду для каждой торговой точки.

Предприниматели могут настроить прием платежей по QR-коду для каждой торговой точки в мобильном приложении «Райффайзен бизнес онлайн».

Для этого нужно зайти в меню сервисы, прием платежей по QR-коду и добавить точку продаж. Это позволяет детально оценить динамику продаж и упрощает учет.

«Райффайзен бизнес онлайн» — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Прием платежей по QR-коду пользуется спросом у клиентов. Это простой способ принимать платежи без необходимости покупать дорогостоящее оборудование, достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение «Райффайзен бизнес онлайн», и подключенного эквайринга. Детализация по торговым точкам позволяет предпринимателю видеть платежи в каждом магазине», — сказал Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения «Райффайзен бизнес онлайн».

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