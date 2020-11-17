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«Райффайзен» запустила расширенный API-маркетплейс

ИТ в банках

Международная банковская группа «Райффайзен банк интернациональ» (RBI) запустила расширенный API-маркетплейс, который станет платформой для взаимодействия с другими участниками рынка и позволит совместно разрабатывать новые продукты и сервисы. Корпоративные клиенты RBI смогут использовать платформу, чтобы встраивать сервисы банка в свои внутренние системы, для физических лиц они станут доступны через сторонних провайдеров. На обновленном API-маркетплейсе RBI можно найти подробные описания API-продуктов и получить мгновенный доступ к песочнице, чтобы протестировать решение в безопасной среде. RBI API-маркетплейс объединяет несколько порталов разработки RBI, и таким образом служит единой точкой входа для любого участника рынка, который захочет присоединиться к развивающейся экосистеме RBI.

«Мы будем с интересом наблюдать за тем, какие применения нашим API найдут разработчики, – отметил Кристиан Вольф, руководитель отдела стратегических партнерств и экосистем RBI. – Чуть более года назад вступила в силу вторая Директива о платежных услугах (PSD2), что подтолкнуло нас к этой инициативе. Однако сегодня, помимо API-интерфейсов, связанных с PSD2, наш API-маркетплейс открывает доступ к интерфейсам на рынках Центральной и Восточной Европы, выходящим за пределы регулирования директивы. Мы хотим расширить возможности для взаимодействия и создать основу для развития крупнейшей банковской партнерской экосистемы в этом регионе».

Высокое качество клиентского сервиса в цифровую эпоху – приоритет для RBI. Пандемия подтвердила, насколько важное значение для качественного клиентского опыта приобретает сегодня мгновенное, бесшовное и бесперебойное цифровое взаимодействие между компаниями различных отраслей в безопасной финансовой экосистеме со множеством доверенных партнеров. Обновленный API-маркетплейс позволит разработчикам RBI стать ближе к 16,8 млн клиентов и создавать продукты, «заточенные» под их потребности, которые позволят, например, отправлять денежные переводы по SMS, контролировать семейный бюджет в одном интерфейсе, оформлять ипотеку, не выходя из дома, или покупать страховку в один клик. В рамках обновления API-маркетплейса учли ожидания новой группы партнеров – внешних разработчиков; улучшенный пользовательский опыт при работе с платформой позволит развивать комфортное сотрудничество.

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