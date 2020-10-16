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ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса

ИТ в банках

ВТБ запустил прием и проверку электронных документов при открытии расчетного счета в рамках услуги «Выездной сервис». В настоящее время услуга уже доступна предпринимателям в 20 городах России.

«Выездной сервис» позволяет новым клиентам открыть расчетный счет без посещения офиса банка. Предпринимателю достаточно обратиться в колл-центр или оставить заявку на сайте ВТБ, после чего с ним свяжется сотрудник банка, уточнит перечень необходимых документов и договорится о времени и месте встречи. Теперь для открытия счета клиенты могут предоставить документы, связанные с госрегистрацией юридических лиц или постановкой на учет в налоговом органе физических лиц, занимающихся частной практикой, в электронном виде. Представитель банка проводит проверку документов непосредственно на встрече и передает их специалистам для дальнейшего открытия расчетного счета.

«Мы стремимся максимально оптимизировать процесс открытия расчетного счета, чтобы сделать его простым и комфортным для предпринимателей. В отделениях банка ранее уже был реализован прием электронных документов, а теперь такая возможность появилась и в рамках «Выездного сервиса». Это сэкономит время клиентов и повысит эффективность работы наших выездных менеджеров», − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

ВТБ запустил пилот услуги «Выездной сервис» для открытия расчетного счета без визита в банк в июне 2019 г. Сегодня она доступна клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени, Оренбурге, Барнауле, Иркутске и Кемерове.

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