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Райффайзенбанк интегрировал систему быстрых платежей в кассы «БИФИТ»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк реализовал возможность приема платежей через СБП для клиентов малого и микробизнеса, которые используют в работе кассовое программное обеспечение компании «БИФИТ Касса».

Интеграция СБП в кассы БИФИТ позволит малому и микробизнесу принимать оплату по QR-кодам. Покупателю нужно отсканировать QR-код с экрана кассы, в затем подтвердить платеж в мобильном приложении банка.

Платеж через СБП проходит мгновенно: на кассе сразу же отобразится информация о платеже, а на телефон покупателя придёт уведомление о транзакции.

«Райффайзенбанк как один из самых активных участников Системы быстрых платежей в направлении c2b реализует уникальные решения для бизнеса. Десятки тысяч клиентов из сегмента малого и микробизнеса пользуются кассами БИФИТ. Теперь у них есть возможность принимать платежи не только наличными или по карте, но и через СБП по QR-коду. Это не только повышает надежность и скорость проведения транзакций, но и значительно сокращает расходы на прием платежей», - сказал Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов отдела цифровых и наличных платежей Райффайзенбанка.

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