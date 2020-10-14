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Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил

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«Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию для отслеживания мошеннических транзакций системой Smart Fraud Detection – генератор правил. В противовес ручному написанию правил для выявления фрода генератор правил автоматически формирует правила-гипотезы и последовательно оптимизирует их, улучшая после каждой итерации. Если, например, выполняется оптимизация правил социальной инженерии, то система по результатам работы предложит новые правила для лучшего нахождения таких операций при минимальном ложном срабатывании.

Генератор правил использует два типа проверки по правилам: Antifraud и АМL. Поиск происходит по заданным типам транзакций, каналам обслуживания и подразделениям компании. Правила генерируются/оптимизируются в режиме офлайн и удобны для дальнейшего анализа. Например, новые запросы можно создать копированием и сохранить набор данных для повторных запусков; можно расширить список доступных операторов, экспортировать результаты и посмотреть в них общую статистику по транзакциям.



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