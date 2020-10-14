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«Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ

ПО Софт ИТ в банках

R-Style Softlab пополнила линейку «коннекторов» для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами модулем «RS-Connect. Сведения об активах и пассивах клиента». Функциональность решения позволяет получить информацию об активах и пассивах клиента из всех автоматизированных систем банка и сформировать консолидированный отчет.

После обращения клиента лично или через каналы ДБО за сведениями о наличии счетов, доходах, расходах и иной информации из «карточки» клиента в АБС (или из систем ДБО) в модуль «RS-Connect. Сведения об активах и пассивах клиента» приходит запрос о формировании отчетной формы. Для получения необходимых сведений новый модуль RS-Connect через веб-сервисы опрашивает подсистемы АБС, которые в ответ возвращают ему свой набор данных. Модуль формирует общий единый ответ в печатной форме и направляет ее в «карточку» клиента, в систему ДБО или в общий каталог.

С помощью нового модуля финансовые организации смогут выполнить требования Указания ЦБ РФ от 14 апреля 2020 г. №5440-У, согласно которому с 1 сентября 2020 г. банки обязаны предоставлять клиенту обобщенный (универсальный) отчет со сведениями обо всех его активах и пассивах (счетах и выплаченном по ним доходе, ценных бумагах, срочных обязательствах финансового характера, по которым гражданин является должником или кредитором).

«Новый “коннектор” консолидирует информацию из разных систем банка и формирует отчет в регламентированной форме для предоставления клиенту, – сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. – Функциональность модуля позволяет банкам не только повысить удобство обслуживания клиентов, но и избежать рисков несоблюдения законодательства благодаря эффективному выполнению требований Указания ЦБ РФ № 5440-У».



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