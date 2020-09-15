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«Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL»

Интеграция Внедрения ИТ в банках

В банке «Фридом Финанс» внедрена цифровая «Платформа FXL», разработанная компанией «Флекссофт».

Цифровизация — это не просто залог устойчивости в будущем, но это ключевой фактор развития бизнеса уже сегодня. Новая технологическая «Платформа FXL», созданная специалистами компании «Флекссофт», обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, надежность, круглосуточную доступность сервисов. За счет наличия встроенного BPM-сервера «Платформа FXL» позволяет максимально эффективно автоматизировать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в онлайн-режиме.

Благодаря слаженному взаимодействию специалистов компании «Флекссофт» и банка «Фридом Финанс», функционирующим как единый механизм, способный решать любые задачи, внедрение цифровой «Платформы FXL» получилось осуществить на пять месяцев раньше запланированного срока.

«Платформа FXL» — это решение для стремительно развивающегося высокотехнологичного банка XXI века, с разветвленной территориальной структурой и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Поскольку цифровая «Платформа FXL» может уверенно обрабатывать практически неограниченное число финансовых трансакций в режиме реального времени, легко масштабируется, является отказоустойчивой и вместе с тем уникально гибкой, она будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса банка, повышению его эффективности, снижению себестоимости операций, повышению качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов», – отметил генеральный директор компании «Флекссофт» Аркадий Лобас.

«Наша цель — качественный и современный инвестиционно-банковский сервис, который базируется на высокотехнологичных решениях и отлаженных регламентах. С этих позиций значимость современной ИТ-платформы переоценить невозможно. Особенно важно, что бесшовный переход на новую платформу для наших клиентов остался незамеченным. Банк получил новые возможности для дальнейшего ускорения роста и устойчивого развития бизнеса», — сказал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

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