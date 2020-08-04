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Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область).

В рамках пилотного проекта клиенты «Шелл» смогут оплачивать услуги на автозаправках через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа. Для оплаты покупок через СБП на АЗС «Шелл» нужно открыть на смартфоне приложение своего банка, поддерживающего оплату через СБП, выбрать функцию оплаты по QR-коду, отсканировать код и подтвердить платёж.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики и готов адаптировать сервисы СБП под конкретные запросы корпоративного бизнеса. Мы были рады возможности подключения ведущего нефтяного концерна к Системе быстрых платежей и рассчитываем в дальнейшем масштабировать проект на АЗС в других регионах. Компании, которые пользуются C2B-сервисом СБП, не только повышают уровень клиентского сервиса, но и получают возможность значительно снизить комиссию за прием платежей», - сказала Ольга Чильдинова, руководитель отдела продаж транзакционных продуктов Райффайзенбанка.

«Удобство для наших клиентов является безусловным приоритетом концерна «Шелл». СБП – это быстрый и безопасный инструмент безналичной оплаты, и мы надеемся, что возможность его использования сделает пребывание посетителей на наших АЗС еще более комфортным», – отметил Виталий Маслов, директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России.

«Сервисы СБП позволяют расширить клиентский опыт и предложить еще один удобный способ безналичной оплаты в самых разных сферах. Мы уверены, что благодаря удобству и скорости оплаты через СБП, а также выгодному предложению наших партнеров из «Шелл» для пользователей СБП, такой способ оплаты покупок в этой сети АЗС будет набирать популярность», — отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.



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