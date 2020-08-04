Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов

Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов. Теперь клиенты банка могут не только подать заявку и получить решение по кредиту не выходя из дома, но и заказать дистанционное получение кредитных средств – сотрудник банка доставит полный пакет документов и банковскую карту, на которую зачисляются денежные средства, на территорию клиента в любое удобное для него время.

Оформить заявку на кредит можно не только в мобильном или интернет приложении, но и через контакт-центр, позвонив самостоятельно или заказав обратный звонок в мобильном банке. Заемщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита. Не нужны также документы о занятости и доходах, их заменяет выписка из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать дистанционно у сотрудника банка. Оформление заявки и принятие решения об одобрении кредита занимают несколько минут.

Потребительские кредиты в банке «Дом.рф» доступны по ставке от 7,5%. Максимальная сумма потребительского кредита – 3 млн руб. сроком от двух до семи лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

«С введением данной опции мы сделали процесс получения кредитов еще проще и удобнее – по сути клиент может получить денежные средства, не отвлекаясь от своих повседневных дел. Мы активно развиваем дистанционное обслуживание, за последние месяцы внедрили ряд востребованных сервисов и продуктов, доступных без посещения офиса банка. Это касается не только кредитования, но и размещения депозитов, а также операций по картам и счетам», – сказал Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка «Дом.рф».

Отправить заявку на оформление потребительского кредита можно на сайте банка – около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категорий «Дом», «АЗС», «Образование» и «Книги».