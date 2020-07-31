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Балтинвестбанк подключился к Системе быстрых платежей

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

ПАО «Балтинвестбанк» (входит в банковскую группу Абсолют Банка) предоставил своим клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Технологическим партнером проекта подключения стал ЦФТ.

Комплекс ИТ-решений ЦФТ, обеспечивающих работу Балтинвестбанка в СБП, включает: онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru (клиентские интерфейсы для отправки платежей и валидации входящих переводов), автоматизированную банковскую систему ЦФТ-Банк (зачисление переводов и управление ликвидностью), облачную Платформу «Золотой Короны» (информационный обмен с операционным платежным и клиринговым центром СБП).

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