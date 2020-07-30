Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen

Компания Naumen завершила проект по созданию единой системы диспетчеризации и управления трудовыми ресурсами в Газпромбанке, которая увеличила скорость распределения заявок на исполнителей. Новое решение на базе программных продуктов Naumen Service Management Platform (Naumen SMP) и Naumen Workforce Management (Naumen WFM) обеспечивает точное прогнозирование рабочей нагрузки и распределяет задачи, позволяя планировать график сотрудников в географически распределенных офисах.

Единая система управления трудовыми ресурсами в Газпромбанке хранит и верифицирует учетные данные о персонале. Возможности автоматического планирования рабочего расписания позволяют учитывать квалификацию и профессиональные навыки исполнителей, их месторасположение, часовой пояс, режим работы, а также объем задач и требуемый уровень качества оказания сервиса. Благодаря учёту этих параметров достигается сбалансированное распределение нагрузки на сотрудников. Расписание и список задач отображается в личном кабинете портала самообслуживания, который доступен сотрудникам круглосуточно.

Благодаря широким интеграционным возможностям новая система органично встроена в существующую ИТ-инфраструктуру, настроен обмен данными с внутренними системами банка. Заявки создаются в платформе Naumen SMP, где проходят жизненный цикл — до исполнения или отклонения. Платформа также служит источником статистики по количеству, типам и трудоемкости обращений для WFM-системы NAUMEN, которая на ее основе прогнозирует требуемый объем ресурсов и автоматически строит графики работы сотрудников.

Подсистема управления рабочей нагрузкой Naumen WFM интегрирована с системой кадрового учета, обеспечивая актуальность данных о сотрудниках, их организационной принадлежности, навыках, профессиональном опыте, плановом или фактическом присутствии на рабочем месте.

Единая система управления трудовыми ресурсами в Газпромбанке, на основе имеющейся информации и прогнозных значений потока задач, автоматически рассчитывает требуемый объем ресурсов и составляет оптимизированный рабочий график для сотрудников.