Сбербанк снизил ставку по кредиту на 100 млн рублей столичному оператору связи

Московский банк Сбербанка в рамках соглашения с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы о льготном кредитовании столичных предприятий и предпринимателей снизил на 6% годовых ставку по ранее предоставленному «Кантриком» кредиту на сумму 100 млн рублей. Выпадающие доходы банку компенсирует Правительство Москвы.

30 апреля 2020 года Сбербанк и столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития подписали соглашение, предусматривающее субсидирование из городского бюджета процентной ставки на 6% годовых по ранее взятым кредитам, а также на 8% годовых – по новым кредитам.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «В нынешних непростых условиях Сбербанк активно участвует во всех государственных программах по поддержке бизнеса. На сегодняшний день только в Москве по заявкам более 200 субъектов малого предпринимательства Сбербанком уже приняты положительные решения в рамках столичных программ субсидирования процентной ставки по кредитам на общую сумму более 5 млрд рублей. А сделка с АО «Кантриком» стала одной из первых в сегменте крупного и среднего московского бизнеса. Уверен, что предпринимаемые меры господдержки помогут сохранить тысячи рабочих мест для жителей нашего города и станут драйвером столичной экономики в новых условиях».

Сергей Иванов, генеральный директор «Кантриком», сказал: «Услуги облачной телефонии, объединённой с возможностями мобильной связи, уже помогают десяткам тысяч наших клиентов - представителей малого бизнеса преодолеть последствия пандемии без дополнительных затрат. Они смогли качественно и круглосуточно обслуживать всех клиентов и получать новые заказы, не привязываясь к своим рабочим местам. Реализация сделки со Сбербанком позволит нам не только сохранить онлайн подключения к нашим специальным предложениям для МСП, но и продолжить развитие сервисов, которые уже сейчас насчитывают сотни нужных бизнесу бесплатных интеграций - с сайтом, мессенджерами и CRM-системами».