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В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка»

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

В банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, появилась возможность приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка». Услугой могут воспользоваться все пассажиры — для того чтобы ее получить, не обязательно быть клиентом ВТБ.

Ранее в банкоматах ВТБ, установленных на станциях, пассажиры Московского метрополитена могли пополнить электронный кошелек и записать средства на карту «Тройка». Сейчас также появилась возможность приобрести и записать билет «Единый». Они доступны пассажирам сроком от 1 до 90 дней, а также на 60 поездок по тарифам метрополитена. Банк не берет комиссию за эту услугу.

Банкоматы, на которых доступны приобретение и запись билетов, оснащены специальным записывающим устройством с пометкой «Тройка». На экранах этих устройств отображается заставка с сообщением о том, что здесь доступна покупка и запись билетов на транспортную карту. В других банкоматах ВТБ в метро останется возможность удаленного пополнения электронного кошелька на карте «Тройка».

Купить билеты в банкоматах можно двумя способами — за наличный и безналичный расчет. В первом случае пассажир выбирает в меню «Услуги без карты» и сразу попадает на экран с предложением вставить карту «Тройка» в считыватель и начать работу. Если у пассажира сумма внесенных средств выше суммы билета, то сдачу можно перевести на мобильный телефон или оплатить другие услуги. Во втором случае клиент вставляет банковскую карту в банкомат, вводит ПИН-код и в главном меню выбирает раздел «Пополнить карту “Тройка”». В банкомате клиент также может записать на карту ранее не записанные средства, посмотреть баланс и срок использования билета.



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