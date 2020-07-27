ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL

Компания «ФОРС- Центр разработки» (ГК ФОРС) объявляет о завершении проекта по миграции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кредит». Проект был выполнен за шесть месяцев. ФОРС обеспечивает дальнейшее развитие и сопровождение системы, а также обучение администраторов баз данных и других ИТ-специалистов банка работе на новой платформе.

Преимуществом предложенной схемы миграции было кратчайшее время недоступности системы мониторинга Zabbix, осуществляющей контроль работоспособности всех узлов вычислительной инфраструктуры. В банке более 3000 хостов, поэтому непрерывный контроль их нагрузки и уровня производительности является критичным для всей работы банка. Система агрегирует ключевые метрики, на основе которых строит графики и, анализируя эту информацию, администраторы следят за работой информационных систем и ресурсов.

«Изначально Zabbix работал на проприетарной СУБД, от которой было решено отказаться в пользу PostgreSQL по ряду причин. Во-первых, Zabbix совместим с PostgreSQL по умолчанию, не требуя дополнительной разработки программного кода. Во- вторых, такой переход позволит уменьшить требуемое число лицензируемых серверов и приведет к существенной экономии в будущем. В-третьих, проект покажет, как двигаться дальше в направлении поэтапного перевода на новую платформу и других банковских систем заказчика. Ведь показатели производительности на той и другой платформе практически не отличаются», – отметил Дмитрий Раков, руководитель службы внедрения и сопровождения компании «ФОРС-Центр разработки (ГК ФОРС).

Основные этапы проекта включали подготовку, тестирование, собственно, миграцию и промышленную эксплуатацию. На этапе тестирования были перенесены данные из порядка 130 таблиц, в которых хранится конфигурационная информация системы мониторинга. Во избежание ошибок была тщательно изучена метамодель данных и определена очередность загрузки каждой таблицы. После этого была проведена серия нагрузочных испытаний, работы по оптимизации функционирования СУБД и финальные тесты производительности, показавшие, насколько успешно новая база данных справляется с нагрузкой.

Потребовалось выполнить настройку некоторых параметров для получения оптимальных результатов. «Боевая» миграция прошла успешно, поскольку все ошибки были устранены уже на этапе тестирования. И буквально за полгода количество хранимых данных в новой системе увеличилось более чем в 2 раза от первоначального объема.

«Была достигнута существенная экономия за счет оптимизации серверных мощностей, снижения стоимости лицензий на базовое ПО и перевода капитальных затрат в операционные. Важно, что при этом обеспечивается высокий уровень масштабируемости и безопасности. Новые системы теперь будем стараться размещать на платформе PostgreSQL, если их уровень критичности будет соответствовать данному классу СУБД», – сказал Дмитрий Поднебенный, начальник отдела поддержки СУБД КБ банка «Ренессанс Кредит».