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SBI Holdings, Inc и QPlatform подписали корпоративный договор

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

SBI Holdings, Inc, являющийся 100% акционером SBI Банка объявила, что его сингапурская дочерняя компания SBI Ven Holdings Pte. Ltd. (головной офис: Сингапур) заключила корпоративный договор об инвестициях в компанию QPlatform, оператора платформы Fintech и дочернюю компанию QIWI plc, крупнейшего российского поставщика платежных услуг.

16 июля 2020 года, в рамках подписанного базового соглашения об инвестициях, SBI Ven Holdings Pte. Ltd. и участники общества подписали пакет документов о вхождении SBI в капитал общества и заключили корпоративный договор в отношении ООО «КИВИ Платформа».

Документ в рамках проведенной встречи подписал представитель QIWI plc, генеральный директор ООО «КИВИ Платформа» Максим Авдеев, от имени инвестора, SBI Ven Holdings Pte. Ltd., представитель г-н Юсукэ Фуджии.

27 марта 2020 года участники компании QPlatform заключили с инвестором SBI Ven Holdings Pte. Ltd. соглашение о намерениях об инвестициях, следующим шагом которого стало непосредственно вхождение SBI в капитал компании и заключение корпоративного договора между сторонами.

QPlatform — это интеграционная платформа с облачной инфраструктурой, которая призвана помогать традиционным банкам интегрировать инновационные решения со стороны финтех-компаний при помощи открытых API, а финтех-компаниям — выходить на новые рынки и выводить свои решения на сразу большое число банков-клиентов платформы.

Ключевым преимуществом платформы является существенное сокращение времени на интеграцию партнерского решения в инфраструктуру банка до нескольких недель. При этом банку-участнику платформы не надо делать дополнительные интеграции при подключении новых партнерских решений с QPlatform.

«SBI Банк сотрудничает с QPlatfrom с октября 2019 года. С её помощью мы планируем интегрировать инновационные финтех-решения в продукты нашего банка. Уверены, что за Базовым соглашением об инвестициях SBI Holdings, Inc последует стремительное развитие платформы, это значит, что SBI Банк сможет быстро и эффективно обогащать свое клиентское предложение новыми сервисами и инновационными решениями», — отметил председатель правления SBI банка Андрей Карякин.

По его словам, сотрудничество между SBI Holdings, Inc и QPlatform станет хорошей возможностью для иностранных финтех-компаний выйти на рынки России и СНГ.

Подписание данного соглашения между SBI Holdings, Inc и QPlatform свидетельствует о том, что японский холдинг планирует и дальше выступать связующим звеном между Россией и Японией для активного развития экономик и финансовых секторов обеих стран. Реализация этих целей будет идти как через развитие бизнеса SBI Банка, как российского универсального высокотехнологичного банка, а также через прямые инвестиции в наиболее перспективные и инновационные финтех-компании России.

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