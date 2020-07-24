Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить КЭП в мобильном приложении на Android

Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Сейчас функция доступна для устройств на базе операционной системы Android.

Выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее можно с помощью курьера банка, который привезет необходимые документы в удобное для клиента место и время.

«Наши клиенты выпускают КЭП в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн, а теперь такая функция появилась в мобильном приложении. КЭП позволяет подписать декларацию и отправить ее в налоговую онлайн, без визита в офис. Это безопасно и быстро, поэтому треть наших клиентов, выпустивших КЭП, уже воспользовались сервисом и подали декларацию», — отметила Полина Гуляева, главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

В 2020 г. подать налоговую декларацию за 2019 г. необходимо до 30 июля 2020 г. включительно.