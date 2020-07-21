Сбербанк инвестировал 10 млн рублей в компанию по созданию виртуальных персонажей Malivar

Сбербанк приобрел 8,06% компании Malivar в обмен на инвестиции в размере 10 млн рублей. Компания Malivar стала одним из победителей совместного Акселератора Сбербанка и 500 Startups в декабре 2019 г., а также является участником международной программы Nvidia Inception Program для AI-стартапов.

Malivar разрабатывает технологии для создания и автоматизации виртуальных моделей и цифровой одежды на основе нейросетей и компьютерной графики. В частности, компании принадлежит виртуальный персонаж – Алиона Пол, которая в 2020 г. реализовала проекты с такими брендами, как AliExpress, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Fakoshima и Alena Akhmadullina. Фокус работы Malivar направлен на B2B-клиентов из e-commerce, медиа, fashion- и рекламной индустрий.