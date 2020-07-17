«Тинькофф Оплата» упростила подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов интернет-эквайринга

Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» упростил подключение платежных сервисов Apple Pay и Google Pay к платежным формам на сайтах интернет-магазинов. Теперь клиенты интернет-эквайринга смогут подключать сервисы к своим e-commerce-площадкам всего в несколько кликов — «Тинькофф» автоматизировал процесс, который раньше требовал прямой интеграции с Apple Pay и Google Pay.

Использование платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в интернет-магазинах позволяет покупателям не вводить данные карт и подтверждать платежи с помощью пароля, отпечатка пальца или FaceID — такая упрощенная схема повышает конверсии покупок в интернете на 20-30% (по оценке аналитиков «Тинькофф Оплаты»).

Подключение Apple Pay и Google Pay через «Тинькофф Оплату» бесплатно и доступно любым ИП и компаниям, в том числе: индивидуальным предпринимателям, которые продают товары или услуги в соцсетях и принимают оплату по ссылкам через специальную платежную форму; малому бизнесу, который принимает оплату через сайт; среднему и крупному бизнесу, который работает с разными каналами.

Подключить услугу можно в личном кабинете клиента «Тинькофф Оплаты», выбрав нужный сервис — Apple Pay или Google Pay, или оба одновременно. Клиентам больше не нужно скачивать, устанавливать и оплачивать доступ к специальному приложению Apple или Google для разработчиков, не нужно получать дополнительные сертификаты и проводить дополнительные интеграций. Клиенты также могут скачать и установить виджеты Apple Pay и Google Pay.

Сервис «Тинькофф Оплата» также предлагает подключение Apple Pay и Google Pay к мобильному приложению клиента — в «Тинькофф Оплате» разработан специальный комплект средств разработки (мобильный SDK), чтобы разработчики клиентов могли встраивать удобные каналы оплаты в мобильные приложения.

Сергей Хромов, вице-президент, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», сказал: «Оплата товаров в интернет-магазинах через Apple Pay и Google Pay — популярная у покупателей услуга, особенно у продвинутых пользователей. По нашим подсчетам, наличие Apple Pay или Google Pay сегодня увеличивает конверсию покупок в e-commerce до 30%, поэтому мерчанты, у которых нет этих сервисов, однозначно теряют клиентов. Мы максимально автоматизировали и упростили подключение Apple Pay и Google Pay для клиентов "Тинькофф Оплаты" — сейчас это можно сделать быстро в личном кабинете. Больше не нужно регистрировать и оплачивать аккаунт разработчика, возиться с настройками сертификатов и т.д. — всего два клика и Apple Pay или Google Pay подключены».