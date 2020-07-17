Модульбанк запустил бухгалтерию для такси

Модульбанк представил новый бухгалтерский тариф для таксистов. Сейчас 90% бухгалтеров на аутсорсе отказываются работать с частными таксистами. Как правило, они ведут деятельность по агентским договорам и платят комиссии таксопаркам и агрегаторам. Это усложняет учет и налогообложение. Мало кто хочет с этим связываться.

«Мы разработали новый бухгалтерский тариф для таксистов - индивидуальных предпринимателей на разных системах налогообложения. Он не подойдет ни таксопаркам, ни агрегаторам — только частникам. Мы видим, как сложно им вести учет и отчитываться перед налоговой. И готовы бросить вызов этой ситуации, чтобы у таксистов не было пеней и штрафов за неправильные или несвоевременные уплаты и декларации", — сказал Кирилл Гашников, лидер «Модульбухгалтерии».

На новом тарифе клиент получает полный учет, своевременные и корректные перечисления налогов и взносов, подготовку и отправку декларации без визита в налоговую. Если после сдачи декларации у налоговой появятся вопросы, сотрудники МодульБухгалтерии смогут объяснить, как именно они делали расчет.