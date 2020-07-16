МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт

Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, задержали организаторов преступной группы, специализирующейся на перевыпуске SIM-карт и хищении денег у клиентов российских банков. Группа действовала несколько лет, ущерб от ее деятельности оценивается десятками миллионов рублей, а их жертвами становились даже те, кто находился в местах лишения свободы.

Пик мошенничеств с перевыпуском SIM-карт пришелся на 2017-2018 гг. — злоумышленники взламывали аккаунты Instagram, мессенджеров, почты у известных блогеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса и спорта, и вымогали выкуп для возврата доступа. Значительная часть преступлений была связана с получением доступа к онлайн-банкингу и хищению денег с банковского счета жертвы.

Одна из преступных групп специализировалась на VIP-клиентах российских банков. Для сбора информации о жертве жулики использовали специальные сервисы «пробива» в телеграм-каналах или на подпольных хакерских форумах. Как правило, у владельцев подобных сервисов были налажены контакты с инсайдерами в банках с высоким уровнем доступа. Так что они в режиме реального времени могут получить не только персональные данные клиента, но и состояние его банковского счета.

На следующем этапе мошенники пользовались услугами сотрудницы подпольного сервиса по восстановлению SIM-карт, также довольно популярной услуги в теневом сегменте интернета. Изготовив поддельную доверенность (бланк стоит на форумах около 1,5 тыс. руб., также используют поддельные печати или печатают бланки на цветном принтере), девушка перевыпускала SIM-карту в салонах сотовой связи Москвы и Подмосковья. В качестве удостоверения личности девушка использовала поддельные водительские права.

Сразу после активации SIM-карты-клона, сотовая связь у жертвы пропадала, зато в этот момент новый владелец SIM-карты отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В ряде случаев подельница мошенников даже не утруждала себя пересылкой SIM-карты — она просто отправляла или диктовала полученные коды по телефону. Деньги — в среднем 50-100 тыс. руб. выводились со счета жертвы на счета третьих лиц и через цепочку транзакций обналичивались в других городах, например, в Самаре.

При этом если в 2017-2018 гг. преступники выводили крупные суммы практически моментально, то, начиная с 2019 г. — после того, как банки усилили борьбу с фродом, — им потребовалось больше времени. Мошенники могли совершать транзакции только спустя сутки после перевыпуска SIM-карт.

По этой причине мошенники стали выбирать жертв из числа состоятельных людей, которые находились в местах лишения свободы. Обязательное условие — у жертвы должны быть деньги на счете и подключен мобильный банкинг. Напомним, что в учреждениях ФСИН подследственным и осужденным запрещено пользоваться сотовой связью, однако известны не только случаи «проноса» смартфонов за решетку, но и работы целых тюремных колл-центров, что вылилось в совместную инициативу МВД, ФСБ и ФСИН по блокировке сотовой связи местах лишения свободы.

Многочисленные случаи хищения денег у клиентов российских банков стали поводом для проверки и возбуждения уголовного дела. В процессе расследования сотрудники столичного МУРа установили организаторов преступной группы и привлекли экспертов Group-IB. Двое организаторов группы были задержаны в Солнцеве и Коммунарке, их подельница из «сервиса восстановления SIM-карт» — в Подмосковье. Еще один участник группы, связанный с «обналичкой», был пойман в Самаре. Примечательно, что один из участников преступной группы был судим за аналогичные мошенничества с перевыпуском SIM-карт в 2014-2015 гг., но оказавшись на свободе, вновь вернулся к прежнему ремеслу.

При обыске оперативники и специалисты Group-IB обнаружили многочисленные SIM-карты, ноутбуки, смартфоны и кнопочные телефоны-«звонилки», поддельные документы — паспорта и водительские удостоверения, а также банковские карты и привязанные к ним SIM -карты, на которые приходили похищенные деньги. Для хранения конфиденциальной информации мошенники использовали флешки-криптоконтейнеры. Задержанные дали признательные показания — им предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ (Мошенничество). В деле несколько эпизодов, количество потерпевших увеличивается, суммарный ущерб оценивался в несколько десятков миллионов рублей.

«В отличие от известных схем с телефонным мошенничеством — вишингом, когда злодеи пытаются получить у жертвы CVV или SMS-код, схема с перевыпуском сим-карт не такая массовая и ориентирована в первую очередь на солидных состоятельных клиентов, — сказал руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин. — Все больше банков договариваются с сотовыми операторами об обмене данными для противодействия фроду: в случае перевыпуска SIM-карты, мобильный банкинг временно блокируется и требуется отдельная активация онлайн-банкинга, однако это правило пока действует не у всех».

Чтобы не стать жертвой схемы с перевыпуском SIM-карт, эксперты Group-IB рекомендуют написать заявление в салоне оператора сотовой связи о том, что перевыпуск SIM -карты возможен только при личном присутствии абонента. В этом случае, даже если злоумышленник раздобудет скан паспорта и подделает доверенность, он не сможет перевыпустить SIM-карту и использовать ее для доступа к мобильному банкингу. Также важно уточнить, что будет делать банк в случае перевыпуска SIM -карты. Если пользователь сам меняет номер мобильного телефона, важно сообщить об этом банку, в ином случае есть риск, что новый владелец SIM-карты сможет получить доступ к банковскому счету.