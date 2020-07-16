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«Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными

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Бухгалтерский сервис для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия» интегрировался с системой дистанционного банковского обслуживания Азиатско-Тихоокеанского банка.

Интеграция упрощает работу бухгалтеров и предпринимателей, которые ведут учет в «Бухгалтерии» и пользуются расчетным счетом в АТБ. Банковская выписка автоматически поступает в бухгалтерский сервис, а платежные поручения из бухгалтерии отправляются в интернет-банк, где их остается только подписать.

Это избавляет от рутинных действий и снижает риск ошибок, которые случаются при ручном переносе данных. Объединение систем также экономит время: собственнику бизнеса больше не нужно многократно входить в интернет-банк, выгружать банковскую выписку для бухгалтера и импортировать файлы с платежными поручениями — теперь это происходит автоматически.

Павел Орловский, руководитель «Контур.Бухгалтерии», сказал: «В Азиатско-Тихоокеанском банке ведут расчетные счета многие наши клиенты из восточной части страны. Интеграция избавит их от рутинных действий с банковской выпиской и платежными поручениями, поможет экономить время. Мы обеспечили интеграцию нашего сервиса и системы дистанционного обслуживания АТБ с помощью современной безопасной схемы авторизации. Надеемся, пользователи оценят удобство автоматизации и скорость работы».

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