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ВТБ внедрил робота для работы с кредитами в рамках господдержки

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз.

Выдача льготных кредитов на цели восстановления бизнеса является одной из мер правительства РФ по поддержке предприятий пострадавших отраслей в период пандемии. Процесс выдачи кредита в том числе предполагает проверку данных клиента в реестре Федеральной налоговой службы. Такая проверка осуществляется с использованием блокчейн-платформы ФНС, к которой ВТБ присоединился одним из первых банков.

Роботы забирают заявку на получение кредита из внутренней системы банка, вводят ее в сервис Федеральной налоговой службы для проверки данных клиента о наличии заявок на кредит в других банках, численности организации и др. После этого робот возвращает информацию из ФНС во внутреннюю систему банка для принятия решения по кредиту. Вся эта работа занимает всего 40 секунд.

«В рамках стратегии цифровой трансформации ВТБ роботизирует рутинные операции, которые выполняются сотрудниками департамента операционной поддержки бизнеса. Внедрение данного робота в рекордно короткий срок – за три недели – позволило существенно сократить время обработки заявок на кредиты в рамках господдержки, снизить операционные риски и снять рутинную нагрузку по проверке данных клиентов в ФНС почти с 3000 сотрудников банка. Робот обрабатывает от 500 до 1500 заявок в день», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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