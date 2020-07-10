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МИнБанк предлагает корпоративным клиентам новые сервисы в системе ДБО

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

«Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») реализовал в системе ДБО «МИнБанк Бизнес-онлайн» новые возможности для корпоративных клиентов. Обновления уже доступны клиентам.

Теперь клиентам – пользователям услуг торгового эквайринга и интернет-эквайринга, предоставлена возможность формировать в ДБО отчеты по расчетам, совершаемым с использованием карт покупателей, а также видеть в режиме онлайн историю произведенных операций. Помимо этого, для клиентов, пользующихся корпоративными банковскими картами, реализован доступ к информации о выпущенных картах. Теперь пользователи ДБО могут самостоятельно формировать выписки по счетам и просматривать информацию о совершенных операциях в разделе «Корпоративные карты» системы «МИнБанк Бизнес-онлайн».

Новые сервисы стали доступны корпоративным клиентам автоматически без взимания дополнительной платы. «МИнБанк провел глубокое исследование системы ДБО «МИнБанк бизнес-онлайн» в сравнении с лучшими практиками дистанционных банковских сервисов на рынке. Результатом исследования стал сформированный план развития системы, как в части расширения функционала, в том числе мобильных приложений, так и в части удобства ее использования. В самое ближайшее время планируется запуск еще ряда востребованных цифровых сервисов», – отметил директор Департамента развития продуктов и процессов Максим Световцев.

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