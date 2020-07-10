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БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ .

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

АО «БайкалИнвестБанк» стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.

У клиентов БайкалИнвестБанка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Данная услуга подключается бесплатно. При этом переводы в сумме до 100 тыс. руб. в месяц осуществляются без комиссии.

Ядром ИТ-решения для подключения банка к Системе быстрых платежей является облачная Платформа «Золотой Короны» – сертифицированного процессора для участников СБП. В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП служит онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru

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