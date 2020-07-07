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«Яндекс.Деньги» ускорили идентификацию через Сбербанк

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Пользователи «Яндекс.Денег», которые являются клиентами Сбербанка, теперь могут пройти идентификацию за считанные минуты при помощи Сбербанк ID. Для этого даже не нужно выходить из дома — после онлайн-идентификации пользователю станут доступны все преимущества «Яндекс.Денег» — например, оплата онлайн-покупок по всему миру и мультивалютные счета.

Раньше идентификация в «Яндекс.Деньгах» через Сбербанк проводилась с помощью его СМС-банка и занимала до пяти рабочих дней. Теперь она происходит по Сбербанк ID, и на нее уходит несколько минут.

«Яндекс.Деньги — часть экосистемы Сбербанка, а ускорение идентификации — результат сотрудничества его внутренних сервисов. Уверены, новая возможность будет востребована: примерно в 70% случаев наши пользователи проходят идентификацию именно через Сбербанк», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Денег».

Идентификация в «Яндекс.Деньгах» по Сбербанк ID доступна любому российскому клиенту этого банка. Чтобы ее пройти, нужно на сайте «Яндекс.Денег» выбрать в зарегистрированном кошельке идентификацию через Сбербанк, нажать «Продолжить со Сбербанк ID», авторизоваться на сайте банка и согласиться с передачей личных данных. Затем пользователю нужно будет подтвердить идентификацию на сайте Яндекс.Денег — и статус кошелька изменится.

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