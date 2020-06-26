ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

«Диасофт» рассказал, как избежать разрозненности цифровых каналов банка, в рамках онлайн-конференции CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам»

ИТ в банках

Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт», на онлайн-конференции CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» рассказал об омниканальной платформе как основе для развития цифровых сервисов банка.

По словам эксперта, многие цифровые сервисы, которые стали востребованы клиентами банка в период самоизоляции, не были запланированы – появилась потребность в режиме онлайн открывать счета, подписывать договоры, поручения и т. д. Существующих сервисов было недостаточно, и в сжатые сроки реализовать их тоже не удалось. Для многих банков стала очевидна необходимость пересмотра стратегии цифровой трансформации. Основным фактором, сдерживающим развитие банков, «Диасофт» считает отсутствие единой омниканальной цифровой платформы и, соответственно, изолированный пользовательский опыт.

«Цифровые сервисы находятся в зоне ответственности разных бизнес-заказчиков из множества подразделений банка. Слабая коллаборация команд разработки, свой стек технологий у каждого сервиса – и мы получаем проблемную фрагментацию: в одном блоке решение развивается, в другом – нет, и решения между собой никак не взаимодействуют. В итоге, пользователь может работать с интернет-банком, но не найдет аналогичную функциональность в мобильном приложении, колл-центре, личном кабинете или у партнера банка, нет единых походов к реализации операций – пользовательский опыт изолированный. Другими словами, клиент банка не может беспрепятственно, бесшовно перемещаться между каналами, совершая аналогичные транзакции», – сказал Евгений Сентябрев.

«Диасофт» вместе со своими клиентами решает проблему разрозненности цифровых каналов, следуя платформенному подходу к созданию цифровых решений. Это значит, что в банке должна быть единая омниканальная платформа, построенная на современном стеке технологий, в единой архитектуре для всех сервисов банка. Запуск сервисов в каналах обслуживания, реализованных в едином дизайне, представляет собой отдельные цифровые проекты, ориентированные на быстрый и конкретный бизнес-результат.

Евгений Сентябрев отметил: «Задача "Диасофт" заключается не только во внедрении платформы как технологического решения. Мы даем банку платформу развития бизнеса – набор готовых сервисов для коммуникации с клиентом. В этом смысле, даже приходя к заказчику с задачей внедрить платформу, мы сразу предоставляем каналы коммуникации, которые при необходимости можно адаптировать к потребностям банка. Уже через два – три месяца банк получает первые модификации приложений, которые можно предоставлять в пользование своим конечным клиентам. Так мы работали в период изоляции и на примерах ряда проектов убедились в эффективности платформенного подхода к созданию цифровых решений».

Эксперт «Диасофт» посоветовал представителям бизнеса не тратить время на долгие размышления и обсуждение деталей построения того или иного цифрового сервиса. Современные технологии и опыт разработчиков позволят банку эффективно решить эти задачи, начиная от бизнес-идеи, ее быстрого воплощения в жизнь, практической проверки и, в конечном счете, вывода на рынок. Так, банк получает работающий цифровой сервис за считанные месяцы.

Другие материалы рубрики

ВТБ запатентовал технологию проверки данных для микросервисных систем

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире»

Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live