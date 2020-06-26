«Диасофт» рассказал, как избежать разрозненности цифровых каналов банка, в рамках онлайн-конференции CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам»

Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт», на онлайн-конференции CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» рассказал об омниканальной платформе как основе для развития цифровых сервисов банка.

По словам эксперта, многие цифровые сервисы, которые стали востребованы клиентами банка в период самоизоляции, не были запланированы – появилась потребность в режиме онлайн открывать счета, подписывать договоры, поручения и т. д. Существующих сервисов было недостаточно, и в сжатые сроки реализовать их тоже не удалось. Для многих банков стала очевидна необходимость пересмотра стратегии цифровой трансформации. Основным фактором, сдерживающим развитие банков, «Диасофт» считает отсутствие единой омниканальной цифровой платформы и, соответственно, изолированный пользовательский опыт.

«Цифровые сервисы находятся в зоне ответственности разных бизнес-заказчиков из множества подразделений банка. Слабая коллаборация команд разработки, свой стек технологий у каждого сервиса – и мы получаем проблемную фрагментацию: в одном блоке решение развивается, в другом – нет, и решения между собой никак не взаимодействуют. В итоге, пользователь может работать с интернет-банком, но не найдет аналогичную функциональность в мобильном приложении, колл-центре, личном кабинете или у партнера банка, нет единых походов к реализации операций – пользовательский опыт изолированный. Другими словами, клиент банка не может беспрепятственно, бесшовно перемещаться между каналами, совершая аналогичные транзакции», – сказал Евгений Сентябрев.

«Диасофт» вместе со своими клиентами решает проблему разрозненности цифровых каналов, следуя платформенному подходу к созданию цифровых решений. Это значит, что в банке должна быть единая омниканальная платформа, построенная на современном стеке технологий, в единой архитектуре для всех сервисов банка. Запуск сервисов в каналах обслуживания, реализованных в едином дизайне, представляет собой отдельные цифровые проекты, ориентированные на быстрый и конкретный бизнес-результат.

Евгений Сентябрев отметил: «Задача "Диасофт" заключается не только во внедрении платформы как технологического решения. Мы даем банку платформу развития бизнеса – набор готовых сервисов для коммуникации с клиентом. В этом смысле, даже приходя к заказчику с задачей внедрить платформу, мы сразу предоставляем каналы коммуникации, которые при необходимости можно адаптировать к потребностям банка. Уже через два – три месяца банк получает первые модификации приложений, которые можно предоставлять в пользование своим конечным клиентам. Так мы работали в период изоляции и на примерах ряда проектов убедились в эффективности платформенного подхода к созданию цифровых решений».

Эксперт «Диасофт» посоветовал представителям бизнеса не тратить время на долгие размышления и обсуждение деталей построения того или иного цифрового сервиса. Современные технологии и опыт разработчиков позволят банку эффективно решить эти задачи, начиная от бизнес-идеи, ее быстрого воплощения в жизнь, практической проверки и, в конечном счете, вывода на рынок. Так, банк получает работающий цифровой сервис за считанные месяцы.