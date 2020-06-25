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Интерпромбанк подключился к СБП с помощью цифровой платформы «Диасофта»

ИТ в банках

Интерпромбанка подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Подключение было осуществлено на базе цифровой платформы Digital Q. В основе платформы – современный технологический стек для развертывания микросервисной архитектуры. Такой подход к построению решения позволяет банку соблюсти текущие требования регулятора и дает возможность наращивать функциональность для реализации задач, выходящих за пределы СБП.

Решение «Диасофта» обеспечивает работу всех смежных систем Интерпромбанка, задействованных в процессе взаимодействия с СБП, в режиме 24/7. «Диасофт» реализовал для банка проект подключения к СБП «под ключ», включая прохождение тестовых испытаний взаимодействия (ТИВ) в НСПК.

Использование микросервисной архитектуры позволяет «Диасофту» уже на этапе разработки закладывать в функциональность решения возможность создания автоматизированных тестов и обеспечения автоматизированной доставки изменений. В итоге, это становится одним из главных преимуществ для банка – автоматизированное обновление всех компонентов комплексного решения для СБП на площадке банка занимает не более 10 минут.

Алексей Моисеев, начальник управления информационных технологий Интерпромбанка, сказал: «"Диасофт" – наш многолетний технологический партнер, и в этот раз коллеги оперативно откликнулись на наш запрос и предложили решение в микросервисной архитектуре на базе современного технологического стека. Такой подход дает много преимуществ для бизнеса, не считая решения всех вопросов, связанных с подключением к СБП. Особенно мы оценили быстродействие решения, ускоренную установку обновлений и широкие возможности для дальнейшего развития».

Сергей Добриднюк, руководитель продукта «Расчеты» департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт», сказал: «Мы считаем, что применение микросервисов – лучшее решение в проекте подключения к СБП. Рынок банковской автоматизации России разнообразен, и то, что по силам крупному банку-инноватору, может оказаться недоступно для кредитных организаций поменьше. Законодательство не делает для них исключений, поэтому основной задачей "Диасофта" было создать такую технологическую платформу, которая не требует от банков значительных инвестиций. Кроме системного ядра и прикладных решений для бизнеса, платформа Digital Q содержит компоненты для быстрого тестирования, развертывания, мониторинга прикладных компонентов, выполненных в виде контейнеризированных приложений. Платформа Digital Q по необходимости интегрирует только библиотеки свободного программного обеспечения, что снижает капитальные затраты банка на ее развертывание практически до нуля».

Решение «Диасофта» успешно прошло сертификацию оператора СБП – НСПК – и включено в каталог сертифицированных платформ.



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