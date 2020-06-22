СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в ЕБС

СКБ-банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн». Приложение интегрировано в программу «Биометрия» компании «Ростелеком» и доступно владельцам устройств на базе Android.

Дистанционные финансовые услуги доступны гражданам, сдавшим данные в Единую биометрическую систему, и имеющим подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После прохождения биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка. Теперь можно открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам СКБ-банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. Вся процедура дистанционного открытия счета с помощью биометрии занимает не более пяти минут.

«Безусловно, технологии ведут к тому, чтобы не нужно было вообще ходить в офис, встречаться с курьером, как это предлагают многие банки сейчас. Все больше клиентов начинают осваивать именно удаленный формат взаимодействия с банком. У нас наблюдается всплеск скачиваний мобильных приложений, заходов в интернет-банк, дистанционной подачи заявок на оформление кредита, выдачу различных справок и так далее. Мы видим хорошие перспективы применения биометрии для дистанционного приема клиентов на обслуживание. Чтобы стать клиентом банка, теперь достаточно скачать и зайти в мобильное приложение, включить камеру и произнести некоторые цифры, и далее буквально в несколько кликов по экрану можно будет получить нужную услугу», — сказал директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.

«В условиях пандемии банки стали активнее выводить сервисы удаленной идентификации клиентов. Сегодня мы фиксируем рост верификаций в Единой биометрической системе в 1,5 раза. С помощью биометрии многие услуги, как в финансовой сфере, так и в других отраслях экономики, постепенно будут становиться еще более удобными. Особенно это важно в условиях пандемии — мы стараемся, чтобы наши граждане могли получать услуги, которые раньше требовали личного присутствия, дистанционно и безопасно», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

СКБ-банк подключился к Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком», с момента ее запуска в июне 2018 г. Сегодня зарегистрировать биометрию можно во всех подразделениях СКБ-банка или 13,5 тыс. других отделений банков по всей России.