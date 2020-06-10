МКБ начал выпуск цифровых карт

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпуск цифровых дебетовых карт. К заказу доступны любые карты в пакетах карточных услуг «Выгодный», «Премиальный» и «Эксклюзивный». Выпуск и активация осуществляется моментально в мобильном приложении и не требует посещения офиса банка.

«Цифровую карту можно открыть в мобильном приложении в два клика, если вы являетесь нашим клиентом. Для того чтобы воспользоваться выгодной программой лояльности и актуальными бонусными категориями не нужно встречаться с курьерами или посещать офис банка. Функциональность цифровых карт и условия их обслуживания полностью идентичны аналогу в пластике. Привязываете карту к смартфону путем добавления в мобильный кошелек и проводите все привычные транзакции как в интернете, так и на pos-терминалах», – сказала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

«Москарта» платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» доступна всем действующим клиентам банка. Для полноценного использования карту необходимо привязать к электронному кошельку на устройстве Android или iOS.

Держателям «Москарты» начисляется до 5% на остаток собственных средств, также доступно бесплатное снятие наличных в сумме от 3 тыс. руб. в банкоматах по всему миру. По этим картам клиенты МКБ получают до 5% баллами «МКБ бонус» в двух категориях повышенного начисления баллов на выбор и 1% за остальные покупки.

Все «Москарты» выпускаются бесплатно, держателям карт доступен сервис мультивалютности.